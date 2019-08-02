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今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指低開615點 失守二萬七

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美國總統特朗普宣布將對餘下總值3000億美元的中國入口貨物，加徵10%關稅，美股道指收市倒跌280點。港股兩日挫580點失牛熊線後，今早大幅低開逾六百點。

恒指低開615點或2.23%，報26950，失守二萬七。

國企指數低開254點，報10366。

騰訊(00700)低開2.4%，報361元。

平保(02318)低開3.2%，報90.2元。

友邦(01299)低開2.1%，報78元。

舜宇(02382)低開7.7%，報84.35元。

創科(00669)低開4%，報56元。

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