美國總統特朗普宣布將對餘下總值3000億美元的中國入口貨物，加徵10%關稅，美股道指收市倒跌280點。港股兩日挫580點失牛熊線後，今早大幅低開逾六百點。
恒指低開615點或2.23%，報26950，失守二萬七。
國企指數低開254點，報10366。
騰訊(00700)低開2.4%，報361元。
平保(02318)低開3.2%，報90.2元。
友邦(01299)低開2.1%，報78元。
舜宇(02382)低開7.7%，報84.35元。
創科(00669)低開4%，報56元。
美國總統特朗普宣布將對餘下總值3000億美元的中國入口貨物，加徵10%關稅，美股道指收市倒跌280點。港股兩日挫580點失牛熊線後，今早大幅低開逾六百點。
恒指低開615點或2.23%，報26950，失守二萬七。
國企指數低開254點，報10366。
騰訊(00700)低開2.4%，報361元。
平保(02318)低開3.2%，報90.2元。
友邦(01299)低開2.1%，報78元。
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