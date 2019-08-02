港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普宣布，將對餘下總值3000億美元的中國入口貨物，加徵10%關稅，有關措施由9月1日起生效。隔晚美股波動，道指先升後急挫，港股今早或下試兩萬七。

製造業和失業救濟數據欠佳，令市場憧憬聯儲局需要再減息，道指早段曾飆311點，不過特朗普宣布加關稅後，道指掉頭，曾倒插315點，收市挫280點或1.05%，報26583點；標指跌0.9%，收報2953點，失守3000點關；納指挫0.79%，收報8111點。

特朗普在Twitter發文，指美國貿易談判官員剛返抵美國，雙方就未來可能達成貿易協議進行了有建設性的談判。美方原本認為3個月前已經和中方達成共識，但中方在兩國預備簽署協議前推倒重來。近期，中方同意向美國大量採購農產品，國家主席習近平亦表示會阻止中國製強效止痛劑「芬太尼」(Fentanyl)賣到美國，但這些承諾始終沒有兌現。特朗普又警告，美方可能調高對餘下3000億美元中國貨加徵關稅率至25%或以上。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報62.18元，較本港上日收市低0.87元；騰訊(00700)ADR收報357.54元，低12.46元；國壽(02628)ADR收報19.49元，低0.76元；中海油(00883)ADR收報12.44元，低0.38元；中石油(00857)ADR收報4.06元，低0.11元；中石化(00386)ADR收報4.91元，低0.14元；中移動(00941)ADR收報65.73元，低0.62元；聯通(00762)ADR收報7.54元，低0.13元；中電信(00728)ADR收報3.44元，低0.06元。

美國7月Markit製造業PMI終值跌至50.4，為2009年9月以來最低，但高於預期。ISM製造業指數跌至51.2，屬3年來最低。

美國勞工部公布，截至7月27日止當周，上周首次申領失業救濟人數21.5萬人，按周增加8000人，預期為增至21.4萬人。

美國10年期債息跌穿1.9厘，尾段低見1.875厘；2年期債息跌至1.698厘。

紐約9月期油收市跌7.9%，每桶報53.95美元，創6月以來最低，單日跌幅為4年來最大。布蘭特期油跌7%。

ADR港股比例指數報26966點，較港低598點。夜市期指收報26806點，較昨日恒指收市低水760點。恒指昨日跌212點或0.76%，收報27565，兩日累插580點或2.1%，失守250天牛熊線(27603點)，今早將考驗兩萬七關口。

焦點板塊

留意多個受貿易戰影響的板塊，包括手機設備、科技製造、外貿、美國業務佔比較重的企業等。

黃金相關股：美元由兩年高位回落，金價獲支持急升，紐約8月期金收報每盎斯1450.9美元，升32.6美元，升幅2.3%。紐約現貨金報每安士1440.02美元，升幅1.9%。紐約12月期金在收市後交易時段，最高見1451.60美元，是2013年5月以來最高。金礦股昨日受壓後，今早或作反彈。

焦點股份

長和系：長和(00001)半年股東應佔溢利按年增1.69%，每股中期息0.87元，按年持平；長實集團(01113)中期股東應佔溢利151.28億元，按年下跌38.88%，每股派中期息0.52元，較去年同期升10.64%。

美高梅(02282)：中期溢利按年升45.11%；派中期息9.4仙。

味千(00538)：預期中期盈利按年顯著減少。

普拉達(01913)：中期盈利按年增55.74%，不派中期息。

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