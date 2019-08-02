即巿股評 港股直擊

美聯儲雖如市場預期減息四分一厘，但主席鮑威爾暗示並不會開展減息周期，美股因而暴跌，港股也受到拖累，昨日全日挫212點，成交增至799億元。除減息周期展開的預期落空外，港股也再度受到中美貿易戰的影響，惟現階段不少股份明顯已呈超賣，故策略上可多加留意一些受中美貿易戰相對較輕微的股份，搏港股短期內反彈。

選股方面，可留意新奧能源(02688)，該公司在中國擁有187個城市燃氣項目覆蓋可接駁人口達9457萬人，為1852萬個家庭及12萬家工商企業提供燃氣服務，在行內具領導地位。近年新奧能源除積極拓展國內液化天然氣業務，更加大投資海外的液化天然氣資源，而該公司的管理層也明言，今年是「併購整合」年，收項項目的速度會加快，目的是不斷優化業務結構，讓整體盈利穩步增長。

此外，中央今年對接駁費及氣價等的改革也對新奧能源有利，由於新的燃氣接駁費用標準上限對城市燃氣公司的負面影響有限，這因而消除了整個行業的不明朗因素，加上行業受中美貿易戰影響相對較輕微，故新奧能源近日成為資金追捧對象，其走勢明顯跑贏大市，若大市作出反彈，此股有望展開更強勁的升勢，建議可候81.3元買入，目標87元，跌穿80元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益