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2019年8月2日 即巿股評 港股直擊 國際財經

【EJFQ信析】減息期望急降溫 強美元力壓港股

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美國聯儲局「鑑於環球形勢對經濟前景的影響，以及通脹壓力低迷」，一如預期在周三(31日)議息後把聯邦基金利率目標區間下調0.25厘，為2008年金融海嘯以來首次減息；略感意外的是，今次也決定由8月起停止縮減資產負債表，即提早兩個月結束「量化緊縮」(QT)。

這次減息決定在10名投票委員中有兩人反對，堪薩斯城聯儲銀行總裁喬治和波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫都認為，暫時沒有需要減息。聯儲局主席鮑威爾在隨後的記者會上強調，今次只是貨幣政策中期調節(mid-cycle adjustment)，並非連串減息(a long series of rate cuts)的開端，意味美國尚未進入減息周期。

分析普遍解讀聯儲局舉措屬「鷹派」，市場對美國今年大幅減息的期望急速冷卻，利率期貨最新數據顯示，9月再下調利率的可能性由100%降至僅六成左右。

美國經濟未見大幅轉弱跡象(第二季GDP增長初值為2.1%)，勞動市場保持強勁加上美股連番破頂，採取「預防性減息」(insurance cut)某程度上是藉此緩和來自總統及市場的壓力。換句話說，透過小幅減息，美國已有望把經濟擴張周期延長，故聯儲局2019年餘下時間只再會減一次(甚至不減)的機會不容抹殺。

美國以外，環球其他主要國家經濟疲軟，前景堪憂，大大增加了「放水」誘因，部分新興經濟體早已減息，歐洲央行上周也暗示重啟量寬(QE)，日本央行周二(30日)更揚言「毫不猶豫」加碼寬鬆。如今聯儲局「鴿氣」不似預期，息差優勢成為美元走強的動力。

聯儲局立場明顯「偏鷹」，即觸發美元上升，美滙指數昨天亞洲時段創出兩年高位，逼近99關口。附【圖】所見，美滙指數擺脫2017年1月至今形成的下降趨勢線，兼突破過去多月的徘徊區，未來或挑戰黃金比率78.6%阻力(約100.49)。

強美元對新興市場及亞太區貨幣和股市絕非好事，投資者宜細心評估箇中危與機。值得留意的是，以往與恒指表現亦步亦趨的EJFQ系統新興市場資金流指標，近期兩者走勢開始出現不協調情況，反映資金在選擇回流新興市場時，刻意「避開」香港(詳見7月26日本欄)。

此外，儘管新興市場資金流指標迄今仍於高位反覆，但參考由美元兌港元滙價、金管局銀行體系結餘和美電遠期點子編製的「信報香港資金流向綜合指標」，已從上周起持續回落至個半月低位，顯示熱錢有流出香港金融體系跡象。

本港走資風險升溫，股市自然首當其衝。恒指周三下滑逾300點兼失守28000點關口之後，昨再挫212點，連250天牛熊線(約27602點)也不保，已補回6月19日上升裂口底部(27584點)，目前勉強守住4月以來跌浪反彈黃金比率23.6%水平(約27523點)。倘若美元續漲，恒指「支持位」的承托力恐怕不足。

信報投資研究部

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