即巿股評 港股直擊

今年好多人都估領展(00823)做硬「紅底股」，但係如果係EJFQ用戶，都知道之前領展估值非常昂貴，預測市盈率、市銷率及市賬率都較中位數高出超過2個標準差，高追長揸有風險。筆者上周一(7月22日)在節目上更指技術上領展正出現圓頂派發利淡走勢，之後果然到今天做出九連跌，本港社會事件及美聯儲減息唔夠「鴿味」，都影響領展吸引力，現價中長線仍欠值博。不過領展始終資金充足無財務性風險，內地物業的重要性逐步增強，管理層具執行力，應會有計劃在適當時候挽回投資者信心。

我今次著眼的短線操作機會，領展今日午後跌至90.15元時，14天RSI跌至約22.9，乃一年半以來最低，相當超賣了，相比起一個星期前的「空手接落刀」，現時博超短線反彈已有一定值博率。

市場上領展Call輪數目不少，但條款夠中庸的選擇卻不算多，(21637)係今日成交最活躍的領展CALL，明年1月底到期，行使價106.88元，實際槓桿10.9倍，現報0.16元，成交283萬元。正股短期若反彈1.5%至2%，潛在回報料可觀。

更保守的可留意(29566)，明年9月尾到期，行使價94.88元，實際槓桿5.5倍，最新報0.153元，跌7.8%，街貨量有12.8%。

(19788)條款亦相若，明年9月23日到期，行使價94.93元，實際槓桿5.4倍，現報0.158元，跌7.6%。

羅崇博 (杜比)