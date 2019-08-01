即巿股評 港股直擊

中美貿易談判結束，雖然已定下一次談判日期，但今次談判一如所料，毫無進展，中國似乎繼續採取拖字訣，話之你侵侵一再批評，中國呢邊就係企硬。原因係中國認為暫時貿易戰未有對內地經濟造成太大打擊，若然可以拖住先，甚至拖到明年總統大選，中國亦唔介意。喺中美貿易談判未能達成共識嘅影響下，再加埋鮑爺隔晚喺聯儲局突然收起隻鴿唔放，表示今次減息唔代表再度量寬，令美股三大指數急挫逾1%，美股腳軟，本來弱不禁風嘅港股更加墮落。

恒指噚日已失50日線(27974點)，今日進一步考驗250日線(27602點)，同告失守，恒指裂口低開195點，即使開市無耐跌幅曾收窄至23點，高見27524點，可惜缸邊友都抱住走得快，好世界心態，沽壓再現將恒指再推低281點，見27495點半日低位，創6月18日以嚟新低。半日恒指報收27588點，跌189點；國指則跌55點，報10619點，跌市成交半日增至461億元都幾濕滯。

重磅股又係得騰訊(00700)叫站得住腳，咁要擔起維穩重任，股價表現自然較為硬淨，加上騰訊過往多次都係業績前靠穩，估計喺月中公布業績前，騰訊作為大市定海神針地位不變。其他重磅股普遍下跌，不過除咗友邦(01299)跌1.5%較傷之外，其他重磅藍籌股跌勢尚算溫和。

要數今日較為慘情嘅板塊，非陀地地產股莫屬。聯儲局鮑爺講到明，今次減息只係調節一下，並唔係減息周期開始，本來受政治事件影響嘅陀地地產股，唔繼續減息等於踩多佢哋一腳，今日整個板塊沽壓較明顯，新地(00016)跟長實(01113)更分別跌2.4%及3.3%，藍籌股中包尾。

鮑爺一句唔係減息周期開始，美元再度走強，而金價自然靠邊站，金礦股全線下跌，不過相對SPDR黃金ETF(02840)跌1.4%已算溫和，其他金礦股閒閒地跌超過3%。不過若然睇唔好後市，黃金依然係一個選擇，SPDR跌到1040元或者有啲支持，不過較強支持喺1020元，有貸冇貨都要睇實呢個位。

其他股份乏善可陳，其實寫咗好多次，少做少錯，但事實上呢個亦係目前最好嘅策略，尤其係港股外憂內患未知何時了，即使有個別股份炒作，宜短不宜長，期指就睇住27400會係短線支持位，而條50日線將由之前支持變為阻力位，睇怕想買貨都要等27000邊，睇下有冇機會做個小雙底再決定。