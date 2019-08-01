港股直擊 即巿股評

聯儲局一如預期減息四分一厘，但主席鮑威爾稱並非減息周期開始，嚇散隔晚美股道指瀉逾三百點，港股昨日挫368點後，今早曾挫逾三百點，失守250天牛熊線(現處27602點)。

恒指低開195點，開市後跌幅曾縮至23點，高見27524，惟高位沽壓突增，質低港股最多跌281點，低見27495點，創6月18日以來新低，並跌穿牛熊線，隨後跌幅收窄，最終恒指半日跌189點或0.68% ，造27588，國企指數中午收造10619，跌55點或0.52%，大市成交增至461.4億元。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.5%；滙控(00005)降0.4%；平保(02318)跌0.5%；舜宇(02382)降0.6%；但騰訊(00700)微升0.7%；旺旺(00151)為升幅最大藍籌，半日漲1.1%。

焦點板塊

地產股；聯儲局主席鮑威爾減息只是一種「調節」，並非減息周期開始，對息口敏感的地產股受壓。恒地(00012)跌1.4%；新世界(00017)跌1.1%；會德豐(00020)降1.2%；新地(00016)挫3.2%；信置(00083)降2.4%；長實(01113)亦跌3.3%，為包尾藍籌；嘉里(00683)下滑1.4%；港鐵(00066)也跌0.4%：領展(00823)跌0.7%，暫錄九連跌。

金礦股：聯儲局立場偏鷹，隔晚美元走強，變相質低金價，現回落至1410美元徘徊，金礦股受壓。紫金(02899)挫3.2%；山東黃金(01787)跌3.4%；招金(01818)跌4.4%；SPDR金ETF(02840)跌1.3%；連帶經營白銀買賣的中國白銀(00815)也瀉5.5%。

汽車股：弱勢未改，廣汽(02238)跌1.6%；長汽(02333)跌3%；北汽(01958)跌2%；東風(00489)挫3.4%，為包尾國指成分股；比亞迪(01211)跌0.1%；唯獨華晨(01114)微升0.6%。

焦點股份

安樂工程(01977)：上市未夠一個月便發盈警，股價應聲向下，兼創上市後新低，最低見過1.02元，插13.6%，半日造1.05元，仍大跌11%，成交金額1510萬元。

眾安在綫(06060)：預期中期業績虧轉盈，昨日創上市新低後，今早急彈，半日勁彈13.6%，成交有2.37億元。

富智康(02038)：大和昨日發表報告，隨著富智康降低諾基亞(Nokia)業務，估計明年業務會好轉，將評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價從1.06元上調至1.18元，中午再升3.6%。