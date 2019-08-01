即巿股評 港股直擊

第12輪中美貿談提早結束，破裂味濃，恒指今早一彈即散，最新跌穿牛熊分界的250天線(約27600點)。全球貿易形勢包括日韓、中美歐都不容樂觀，加上本港社會事件持續，對經濟的負面影響或稍後浮現，暫時負面消息主導。

技術上，恒指日前已跌穿於6月上旬以來營造的小型上升通道底部，並回補6月19日的上升裂口(27584點)，反彈浪確認完成。根據過去十年數據，8月港股幾乎例淡，恒指本月支持睇6月4日低位26671點，不宜失守，成交量密集區28200點附近成重要阻力。界內證方面，上下限26400至31200點的(47005)今日略跌1.4%至0.73元，明年1月底若在界內，將會以1元結算，即現價回報率有37%，當然希望盡快回升至二萬八附近會比較安全。不過恒指目前14天RSI約35，仍未技術超賣。

醫藥股近月表現相對跑贏大市，中生製藥(01177)今早創近11月高位，至於今早在公仔箱介紹康哲藥業(00867)，估值防守性強，公司多年來積累了豐富的國際產品引進經驗，用更少的投入，引進確定性更高的產品的中國區權利，提高研發效率、減低創新風險。康哲早前獲治療乾眼症藥物大中華地區銷售權，消息刺激股價於6月28日逆市以大成交升半成。至於「帶量採購」集中的11個城市，對康哲今年業績影響相當有限，而藥品降價之壓力，可以被減稅的利好所抵銷，不過要留意公司的高血壓藥明年或面對較大的降價壓力。

估值方面，康哲預測市盈率只有7.6倍，較16.3倍的中位數低1.6個標準差；市賬率更較中位數低2個標準差；預測息率達5厘，公司多年來一直堅持派息比率維持在40%水平。康哲的基本分析評分(F-score)在9分中取得7分的高分，9個給予投資評級的分析員中，有8個建議買入/增持，目標價較現價有接近40%的潛在升幅。

康哲在EJFQ系統7月18日發出勢頭能量轉強訊號，昨日恒指插近四百點亦能拗腰倒升，現價至7.5元可收集，中線目標上望8.3元，跌穿7.2元止蝕。

上期推介的雅生活(03319)亦相對堅挺，公司已發盈喜，下周業績公布料對股價影響中性，潛在催化剷是本月有望獲納入「港股通」範圍。雅生活一手貨成本低，分注買得舒服。

羅崇博 (杜比)