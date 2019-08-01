港股直擊 即巿股評

噚日颱風韋帕襲港，但如果有留意到天文台嗰圖嘅話，其實韋帕同香港都仲有一段距離，所以事前大家都估頂多都係三號波，不過就會大風大雨；至於點解無啦啦上到八號波，咁我諗你要問吓班天文台高級科學主任啦。

亦都因為呢個八號波，大部份嘅打工仔無啦啦多咗半日假，而港股亦喺噚日下晝1點55分收工。港股打風咋喎，不過美國無事架喎，美聯儲宣布減息0.25厘，係事前大家都預咗嘅，不過呢次減息講緊係10年嚟嘅首次，但點解噚晚美股，同今日個市都仲見紅？最大原來可能就係聯儲局主席鮑威爾提早結束縮表有關。

Anyway，今朝恒指跌195點，報27582點，呢個開市價已經火速啪死頭兩層牛證，即27700至27799點，同埋27600至27699點，兩層夾埋有相當於1398期指。依家10點15分，恒指跌幅一度收窄至跌5X點，而依家就跌緊117點，做緊27660點，日線圖上恒指落返去250天線(27603點)，但願呢條牛熊分界線頂得住啦。

睇返隻友邦(01299)先，噚日朝早就見佢喺條50天線度，但無所耐穿過又收復返，估計條50天線都係靠唔住，再落睇100天線比較穩陣。結果友邦今日一落就落到去100天線($79.309)，$80最終失守，至依家都未見爬得返上去。換保歷加通道睇，明顯見到保歷加通道口(特別係保歷加通道底線)拓到好鬼闊，但都仲未包得返友邦粒燭。至於下方SlowSTC(14,3)就落到去10嘅邊皮位，正常嚟講可跌嘅空間係有限嘅，但咁係咪即係唔會再跌呢？絕對唔係，因為係仲有嗰啲啲可以再下行。

返番去睇個市，依家最貼價牛證係27500至27599點，有相當於897張期指，而呢層亦都係重貨區；再落多層27400至27499點都有839張期指。至於上方熊證最貼價都要上到去28300至28399點，同現價(10點33分報27597點)相差703點先可以去到門口。按此估計恒指再落嘅機會都唔細，如是者友邦會唔會出現八連跌？甚至九連跌？唔奇，都係嗰句啦，SlowSTC(14,3)落到去到10嘅邊皮位唔代表唔會再跌嘅。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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