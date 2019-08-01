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今日 10:25 港股直擊 即巿股評

恒指僅跌23點後又腳軟 騰訊硬淨

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美國聯儲局一如預期減息四分一厘，不過主席鮑威爾暗示未來再減息存在不確定性，拖累美股三大指數收市急挫逾1%。港股昨日急跌逾三百點後，今早再低開近200點。

恒指低開195點，報27582，稍為跌穿250天平均線(約27603點)，暫為今早低位，隨後公布的財新中國7月製造業PMI回升，勝市場預期，大市跌幅收窄。恒指一度僅跌23點，報27754。最新大市復向下，截至10時14分，恒指跌111點，報27666。

國企指數跌38點，報10636。

騰訊(00700)跑出，最新升1.1%，報372.4元，暫為表現最好藍籌。

友邦(01299)仍偏弱，今早低開2.1%，現跌1.3%，報79.85元。

醫藥股表現較好，中生製藥(01177)今早創近11個月高位，最新升0.6%。

長實集團(01113)及長和(00001)今日公布中期業績，最新分別跌2.5%及0.7%；昨日已放榜的長建(01038)跌2.1%。

聯儲局主席鮑威爾減息只是一種「調節」，並非減息周期開始，對息口敏感的地產股受壓。新地(00016)及信置(00083)挫逾2%。

至於已連跌八日的領展(00823)，今早低開後一度回升，最新跌0.1%，報91.3元。

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