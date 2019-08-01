港股直擊 即巿股評

美國減息的消息未能提振股市，加上中美貿易談判無進展，料港股短期難扭轉弱勢，恒指勢回補6月中上升裂口。

隔晚美股收市全線下跌超過1%，三大主要指數都明顯跌穿10天及20天平均線。美國聯儲局一如預期減息四分一厘後，美股在交易中段無大反應，持續窄幅上落。 其後美國聯儲局主席鮑威爾暗示未來再減息存在不確定性，令美股尾市沽壓驟增。道指跌穿27000點，最多跌478點，低見26719點，收報26864點，跌333點或1.23%；納指最多跌163點，收報8175點，跌98點或1.19%；標普500指數失守3000點關，收報2980點，跌32點或1.09%。納指及標普500指數連跌三日。

特朗普在社交媒體發文指，聯儲局主席鮑威爾令他失望，但至少他結束了量化緊縮，而量化緊縮根本不需要存在，因為美國沒有通脹。特朗普說，無論如何，美國都一定贏，而他肯定沒有獲得聯儲局的大力幫助。他又說，市場需要聽到的是現在開始漫長及進取的減息周期，這才可以讓美國與中國，歐盟和全球其他國家保持同步。

美國聯儲局一如預期作出減息決定後，主席鮑威爾發表的言論轉趨接近中性，沒有為進一步減息增加推力，美元滙價造好，創下兩年高位。美滙指數最高見98.683，是2017年5月以來最高，尾段升0.47%，報98.510。

國際金價終止三連升，聯儲局沒有發放鴿派的前景展望，未能刺激投資者購入黃金，令金價下跌。紐約8月期金收報每安士1418.3美元，跌11.4美元，跌幅0.8%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報62.87元，較本港收市低0.48元；騰訊(00700)ADR收報364元，低4.2元；國壽(02628)ADR收報19.95元，低0.2元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.94元，無升跌；中石油(00857)ADR收報4.15元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報5.02元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.69元，低0.06元；聯通(00762)ADR收報7.67元，高0.01元； 中電信(00728)ADR收報3.5元，低0.02元。

ADR港股比例指數 報27576，較周三恒指收市低201點或0.73%。夜市期指收報27910點，跌214點，低水237點。受8號風球影響，港股昨日在下午1時55分提早收市，收報27777點，跌368點或1.3%。恒指短期或回補6月19日上升裂口底部即27584點水平。

昨日下午外電報道，中美在上海展開的第12輪貿易談判，中午結束，會面比原定時間早40分鐘完結，雙方都未發表任何公開言論。有分析指，雙方於科技領域及貿易順差方面，仍存在明顯分歧，相信短期內談判都不會有突破。

今早9時45分將公布7月財新中國製造業PMI指數，市場預計為49.6。

焦點股份

長江基建(01038)：截至六月底止中期純利59.43億元，與去年同期相若，業績因為外幣滙兌而受影響，若撇除有關因素，盈利增長6%。董事會宣佈派發中期股息每股六毫八仙。業績報告中指出，基建行業仍然充滿投資機遇，集團現正積極研究多個收購項目。

電能實業(00006)：中期純利按年下跌8%至37.91億元，中期息0.77元；純利下跌，主要因為多種外幣滙率疲弱，及來自英國業務及港燈電力投資(02638)的貢獻減少所致。

眾安在綫(06060)：預期截至6月底止，中期將錄得淨利潤，去年同期淨虧損6.56億元人民幣。

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程(01977)上市不足一個月即發盈警。該公司公布，預期截至6月底止半年，純利將按年大幅減少約50%。

長和(00001)及長實集團(01113)今日公布中期業績。另外，渣打集團(02888)、美高梅中國(02282)及普拉達(01813)亦於今日放榜。