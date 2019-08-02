即巿股評 港股直擊

7月全球股市毫無方向感，受地緣政治及區域性經濟數據影響，大都窄幅上落，幅度不超過3%，投資者似乎正等待著美國聯儲局本周商討利息的結果才作出重大取向。

環球近期的經濟數據確實令人擔心。金融數據供應商Markit公布，美國7月製造業採購經理指數初值跌至50，是09年9月後最低。期內生產分項指數初值跌至48.9，創09年8月以來最低；就業分項指數初值跌至49.6，創2010年1月後最低。雖然7月服務業採購經理指數初值升至52.2，高過市場預期，但是就業分項指數初值跌至52.2，是2017年4月後最低。歐元區7月的經濟景氣指數連跌三個月並創半年新低，德國6月的生產物價指數增長明顯放緩。國家統計局服務業調查中心公布，中國7月官方製造業採購經理指數升至49.7，按月上升0.3，顯示製造業活動改善，但指數低於50，反映製造業活動仍處於收縮狀態。服務業景氣擴張卻放緩，中國7月份非製造業商務活動指數53.7，按月回落0.5；期內服務業商務活動指數52.9，按月回落0.5。日本製造業活動持續收縮，7月製造業採購經理指數初值由6月終值49.3升至49.6，但仍是連續3個月處於50以下的收縮水平，海內外需求依然疲弱。香港第2季本地生產總值按年實質增長0.6%，升幅與首季相同，繼續維持近10年低位。6月出口貨值按年跌9%，連跌8個月；進口貨按年跌7.5%，亦是連跌7個月，兩項數據都是超過3年來最差。香港餐飲和零售業營業額6月份出現兩位數跌幅，香港整體消費者信心指數跌至5年來最低水平，赴港旅行團也在急劇減少。加上近兩月社會上的繃緊政治氣氛，令投資者望而卻步……

在現今全球一體化之下，政治與經濟已互相牽連，不可分割。東亞地區的「韓日貿戰」似有升級之勢，日本政府近期就剔除南韓「白名單」向公眾徵收意見，結果是大多數人贊成對南韓強硬，意味著8月下旬除了食品、飲料及木材，幾乎全部由日本出口到南韓的產品都會被管制，而南韓大部分倚賴日本進口的科技產品原材料將受到更嚴格限制。韓、日皆是全球科技供應鏈市場的重要參與者，任何一方的變化都可能導致供應鏈中斷或延遲出貨，最終危害全球，並影響各類電子設備生產。其他政治問題如歐盟内部不和、英國無序脫歐、中美貿易緊張及科技範疇摩擦等等，都令各國憂慮環球經濟陷入衰退，央行除了再次減息及開動印鈔機外，看來別無更好選擇。

南韓央行3年來首次減息，指標利率下調0.25%至1.5厘；印尼央行兩年來首次減息0.25%，指標利率減至5.75厘；俄羅斯央行減息0.25%，基準利率降至7.25厘。曾受外資流走困擾的土耳其也大幅減息4.25%，基準利率由24厘減至19.75厘，是2016年以來首次減息，亦是2002年以來最大的減息幅度! 環球減息潮和寬鬆貨幣政策可能是近期的大趨勢。國際貨幣基金組織也剛調低今、明兩年全球經濟增長預測，預計今年全球經濟增長3.2%，明年增長3.5%，都較4月時的預測調低0.1%，是10月以來第4次下調。基金組織又將今年全球貿易增長預測下調0.9%，降至2.5%。

綜觀上述的參差經濟數據及混亂地緣政治，相信8月股市還是陰霾密佈，波譎雲詭。「政治市」是最難預測的，正如一位資深哲學家所說：「政治是醜惡的，眼前所見的不一定是事實，而真實的一面卻可能永遠看不到。」然而，有危險就有機會，天地循環，周而復始，盛極而衰，物極必反。在波濤洶湧的環境下，心理質素對投資回報尤其重要。從過往差不多四十年的市場實戰經驗，抱著心平氣和、處變不驚和理性從事的態度，全面分析，很多時都可以看穿事態之「内裏乾坤」而達到「柳暗花明又一村」的階段，得以趨吉避凶，化戾為祥，各位讀者不妨參考一下 ---- 心靜自然贏。

黎永良