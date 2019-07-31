港股周三下午在8號風球下提早收市，恒指挫368點報27777點，收穿兩萬八。
北水淨流入11.04億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
多隻中資金融股見北水流入，建行(00939)錄1.87億元淨入；平保(02318)有6469萬元淨入；新華保險(01336)有5686萬元淨入；太保(02601)有9801萬元淨買；中信証券(06030)有172萬元淨入。不過，工行(01398)有333萬元淨走。
藍籌方面，騰訊(00700)淨流入3459萬元；神華(01088)有1030萬元淨入；中石化(00386)有4237萬元淨入。相反，萬洲(00288)有1840萬元淨走；中生製藥(01177)有1260萬元淨走。
內房融創(01918)有9766萬元淨入。
個別手機股見北水流入，比亞迪電子(00285)有2296萬元淨入；中興(00763)有992萬元淨入。
潤啤(00291)有2478萬元淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 平保、騰訊、太保、建行、融創、新華保險、中石化、中信証券、神華及潤啤。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、建行、中信証券、中興、工行、比亞迪電子、中生製藥、太保及萬洲。