國際財經 港股直擊 即巿股評

熱帶風暴韋帕突然掟彎來襲，7月最後一個交易日，金魚缸唯有提早打烊，港股最終未能七翻身，整月插超過七百點，在全球94個股市之中，排名位列74位，表現的確曳。

天文台公布風暴消息已相當專業，相反港交所(00388)做事手法就認真嘛嘛，原因喺天文台已大鑼大鼓宣布下午兩點前會掛八號波，港交所卻闊佬懶理，不單止唔提早公布下午停市，反而等到天文台在下午1點40分高掛八號後，讓港股在下午1點55分自動停市。

問題喺全宇宙都知下午將會停市，要做TRADE都會揀在上午完成，而港交所唔選擇主動下午停市，最終股市變成「無人駕駛」，不單止淡友趁機在尾市15分點一度再質低恒指近百點，換個角度諗，如果有心人趁市場成交薄弱舞高弄低做嘢，你話會點算！

講番正題，今晚聯儲局將會公布議息結果，但多得特朗普個Friend約翰遜對脫歐立場強硬，歐羅英鎊齊嚇散，變相抬高美元，侵侵唔心急減息就假，現時市場最低消費是減四分之一，兼且鮑威爾議後聲明要好鴿，否則好友會用腳來投票。

巴西支付寶季績標青

巴西支付寶StoneCo(STNE)，昨晚公布第二季業績快報，料經調整純利有1.9至1.94億巴西雷亞爾，比去年同期7110萬巴西雷亞爾，按年升1.67至1.72倍，活躍用戶年增79%至36萬人，表現相當標青，隔晚股價一度踢高8.8%，高見37.57美元，收市則升3.6%，現仍值得與股神畢非德及螞蟻金服同行。

至於上周五推介的瑞幸(LK)，本周一度升穿25.96美元阻力，最高見過27.12美元，但昨日急回8%至24.47美元，只要守住十天線(現處22.66美元)，仍有力向30美元進發。

股東撐萬國數據抗殺人鯨資本

中概股可以留意下隻萬國數據(GDS)，該公司主打業務為內地數據中心，客戶包括阿里巴巴、騰訊(00700)、京東及微軟等外，過去三年複合收入更升59%，去年EBITDA更增1.05倍至10.47億元人民幣。

萬國數據於2016年在NASDAQ上市，雖然一度被沽空機構，因狙擊新秀麗成名的殺人鯨資本(Blue Orca Capital)睇中，但仍獲主要股東淡馬錫、軟銀及平保(02318)全力支持，股價更一早已收復失地，而數據中心作為AI、雲計算的重要設備，萬國數據前途無限，可在現價吸納，穿50天線(現處36.4美元)才止蝕，目標初步睇去年7月高位，即46.18美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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