重要通告 港股直擊

長江基建集團(01038)公布，截至6月底止中期盈利59.43億元，按年升0.02%。長建表示，業績因外幣滙兌而受影響，如果撇除相關因素，股東應佔溢利錄得6%增長。

期內，每股盈利2.36元，中期息每股派0.68元，與去年同期相同。營業額達180.71億元，按年跌7.09%。

英國業務的溢利貢獻為24.9億元，按年減少15%。英國業績受英鎊滙價下跌影響；另外，UK Power Networks自今年1月起停止就若干非現金收入項目入賬，令該公司為集團提供的盈利錄得跌幅，但此對UK Power Networks所帶來的現金收入及分派並無構成影響。

澳洲業務的溢利貢獻為11.03億元，按年下跌4%，主要由於貨幣滙率疲弱所致。若以澳元結算，溢利貢獻增長3%。

至於新西蘭業務於上半年表現理想，溢利貢獻7600萬元，按年上升15%。加拿大業務的溢利貢獻1.83億元，按年上升2%。若以加元結算，溢利貢獻增長7%。

不過，歐洲大陸業務所帶來溢利按年跌14%；旗下香港及中國內地業務的溢利貢獻亦按年下跌13%。

長建主席李澤鉅在業績報告中表示，上半年度，全球經濟環境存在的挑戰至今未有減退跡象，預期不明朗因素、具挑戰性的新規管方案，以及滙率波動將會持續。

惟他指出，基建行業仍然充滿投資機遇。憑藉穩健的財務狀況，加上策略夥伴的雄厚實力，長建具備優厚條件把握大型環球投資機會。集團現正積極研究多個收購項目，然而，集團將貫徹一向的審慎原則，尋求新發展機遇的過程中不會抱有志在必得的心態。