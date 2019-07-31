港股直擊 即巿股評

內地7月製造業PMI仍低過盛衰分界線，加上擔心中美新一輪談判難有結果，港股8號波下提早收市，全日挫逾三百點，失守兩萬八關及50天線(27976點)，而港股七月未能成功翻身，累插逾七百點。

恒指今日低開215點，報27931，開市後跌幅擴大，曾插445點，最低見過27701點，創6月18日以來新低，之後跌幅曾縮至206點，高見27939點。午後港股續捱沽，但天文台發出8號訊號，港股跌勢又再加劇，一度挫近四百點，最終港股在下午1時55分提早收市。恒指最終收報27777點，跌368點或1.3%。

國企指數收報10675點，跌143點或1.3%。

大市成交額602.98億元。

整體大市上升比例只得31%，下跌比例為69%。

即月期指收報27757，跌367點，低水21點，成交有13.96萬張。

總結港股七月未能成功翻身，恒指收插764點或2.7%，國指跑贏恒指，全月跌206點或1.9%，藍籌表現最佳首三位為中生製藥(01177)、舜宇(02382)及石藥(01093)，全月分別升21.2%、14.5%及9.2%，表現最曳藍籌分別為聯通(00762)、碧桂園(02007)及建行(00939)，全月分別跌10.6%、10.1%及9.8%。

至於今日藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌2%；滙控(00005)降0.7%；平保(02318)跌1.8%；國壽(02628)跌1.5%；港交所(00388)跌0.3%；騰訊(00700)降1.3%；申洲(02313)為今日跌幅最大藍籌，收挫4.3%。

焦點板塊

地產股；本港樓價指數連升5個月後轉跌，地產股普遍未能擺脫弱勢，領展(00823)再跌0.9%，錄八連跌；港鐵(00066)降1.5%；太古地產(01972)走低1.2%；長實(01113)降2.9%；新地(00016)跌0.7%；恒地(00012)仍跌0.7%；新世界(00017)跌0.2%；恒隆地產(00101)降0.6%。

汽車股：沽壓亦大，廣汽(02238)挫3.1%；華晨(01114)跌3.4%；長汽(02333)跌0.9%；北汽(01958)挫4%；東風(00489)跌2.6%；比亞迪(01211)跌0.8%。

燃氣股：逆市走高。新奧能源(02688)升0.9%，為今日升幅最大國指成分股；中國燃氣(00384)微升0.6%；華潤燃氣(01193)升1.3%；港華燃氣(01083)漲2.4%。

焦點股份

眾安(06060)：創上市新低，一度低見17.68元，挫5.3%，收造17.7元，仍挫5.3%，成交金額4491萬元。

中煙香港(06055)；昨日創收市新高，惟今日沽壓明顯，曾插9.8%，低見24.3元，收市仍瀉6.1%，成交額6.3億元。