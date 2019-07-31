港股直擊 即巿股評

市場擔心新一輪中美談判難有結果，加上中國7月製造業PMI仍於盛衰分界線下，8號訊號臨近，下午有機會停市下，港股上午跌逾三百點，失守兩萬八關及50天線(27977點)。

恒指低開215點報27931，開市後跌幅擴大，曾插445點，最低見過27701點，創6月18日以來新低，之後跌幅明顯收窄，跌幅曾縮至206點，高見27939點。最終恒指中午報27833點，跌313點或1.11%。大市半日成交額有460.2億元。

國企指數跌124點或1.15%，報10693點。

恒指七月暫跌709點或2.5%，國企指數則挫187點或1.7%。

內地今早公布中國7月製造業PMI回升至49.7，略勝預期，惟仍處於50盛衰分界線下。

另外，若天文台在下午交易時段改掛8號訊號，港股將於訊號發出後15分鐘停止。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.8%；滙控(00005)降0.6%；平保(02318)跌1.5%；國壽(02628)跌1%；港交所(00388)半日跌0.9%；騰訊(00700)降1.2%；申洲(02313)為跌幅最大藍籌，中午挫4.1%。

焦點板塊

地產股；普遍未能擺脫弱勢，九置(01997)跌0.2%；領展(00823)再跌0.1%，暫錄八連跌；港鐵(00066)降1.1%；太古地產(01972)走低0.9%；長實(01113)降2%；新地(00016)跌0.1%；恒地(00012)仍跌0.5%；但新世界(00017)反彈0.4%；恒隆地產(00101)微升0.1%；新世界與恒隆地產更是升幅最大首兩位恒指成分股。

燃氣股：逆市走高。新奧能源(02688)升1.4%，為升幅最大國指成分股；中國燃氣(00384)微升0.2%；華潤燃氣(01193)升0.9%；港華燃氣(01083)升2.6%。

內地電力股：華能(00902)半年純利大增99%，半日也漲2.4%；華電(01071)也揚3.6%；中國電力(02380)則升1%；潤電(00836)走高2.9%；大唐(00991)下滑0.6%。

焦點股份

五谷磨房(01837)：早前引入百事成為第二大股東的五谷磨房，股價連跌兩日後反彈，一度急彈10.8%，半日仍彈升7.6%，成交金額3000萬元。

眾安(06060)：創上市新低，一度低見17.68元，挫5.3%，午造17.8元，仍挫4.7%，成交金額3560萬元。