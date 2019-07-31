引入百事成為第二大股東的五谷磨房(01837)，股價連跌兩日後反彈，一度觸及兩元關，急彈8.7%，新造1.99元，仍彈升8.2%，成交金額1873萬元。
集團早前公布，5名股東與百事公司(PepsiCo. Inc)訂立協議，以每股1.8元，出售合共5.67億股予百事公司，涉資10.21億元，成為公司第二大股東。
該等股份佔已發行股分約25.844%，每股作價較昨日收市價1.78元，溢價1.12%。
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