港股直擊 即巿股評

港股10時過後跌勢轉急，恒指暫時見最多跌445點，報27701，明顯失守50天線。截至10時28分，恒指跌403點報27743，跌幅1.4%。

國企指數跌152點報10665。

內房股全線跑輸，國家主席習近平在中共政治局會上指出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

中海外(00688)挫2.7%；潤地(01109)及碧桂園(02007)均跌逾2%；融創(01918)挫2.6%；萬科(02202)挫3.3%。

長建(01038)及電能(00006)今日公布中期業績，前者最新僅跌0.3%；電能則挫近1%，見逾一個月低位。