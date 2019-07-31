即巿股評 港股直擊

噚晚葵芳發生咩事，我相信大家都知道，就算無睇住直播(其實香港電台，即係你哋部電視嘅第32台，見到「新聞、國際、體育、天氣」類似呢堆字喺個節目表上而又loop幾個鐘嗰段時間，基本上都係個新聞台，一係就播返同日嘅live/記者會，一係就做即時嘅live)見到咁大班人喺警署門口圍住，真心覺得香港人真係好勁，好團結；但係另一邊...到底依家拎住支散彈槍指嚇市民係咩玩法？唔知我講乜？上一上FB你就知，佢呢期好紅。

依家10點8分，天文台由原本話八號風球機會不大，到10分鐘前話考慮中午至下晝2點八號波，喺個位望出去個天好暗，再睇返個市，其實港股今朝都「掛咗三號波」，開市報27931點，跌215點；但到依家港股「場雨愈落愈大」，報27752點，跌394點，最低日時見過27747點，頭兩層牛證27900至27999點，同埋27800至27899點嘅街貨全數死亡，呢度有相當於1582張期指。

再睇返噚日部住隻友邦(01299)，其實都仲放喺個watch list度，事關見到5分鐘圖友邦條SlowSTC(14,3)同個股價走勢出現背馳，再加上友邦頂頭想出現個短期嘅「死亡交叉」，怕就怕佢一個唔該出現咗嘅話，咁無咁醒目嘅錢就會見到「死亡交叉」而再追跌，極有可能出現新一輪沽壓。

今日港股由三號波變八號波，友邦亦都走唔甩，計埋今日已經出現六連跌，亦係第三日跌出保歷加通道底($81.478)以外範圍)，同時亦見保歷加通道口拓闊，不過日線圖亦見SlowSTC(14,3)%K線同%D線落到嚴重超買水平，依家50天線($80.755)暫見支持。就咁睇好淡因素都齊，真係有啲無稜兩可嘅感覺，但考慮到今日港股見八號風球，如果你話係騰訊(00700)嘅話，咁就會好似杏花邨咁，吹到應一應；不過友邦嚟講，雖則未到於變杏花邨，但點都有機會好似灣仔咁，水浸就少不免架啦，爭在附近有無棚架會吹冧啫。

博友邦50天線都未必穩陣，等100天線($79.273)再吼過。

啱啱見到電視條簽講嘅：港交所：若交易時段內發出八號，將於15分鐘後休市；若12時至1時改發八號信號，下午休市。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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