和電香港(00215)中期少賺5%，股價顯著受壓，現插7.7%，造1.68元，為盤中低位，成交金額1150萬元。
集團公布，中期股東應佔溢利1.88億元，按年跌5.05%。每股基本盈利3.9仙，派中期息2.93仙。
不過，如以IFRS 16後基準計算，上半年EBITDA達7.87億元，按年上升30.95%；EBIT則報1.6億元，按年跌17.95%。
至於數碼通(00315)現跌0.7%；香港電訊(06823)無升跌。
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不過，如以IFRS 16後基準計算，上半年EBITDA達7.87億元，按年上升30.95%；EBIT則報1.6億元，按年跌17.95%。
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