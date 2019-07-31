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今日 10:21 港股直擊 即巿股評

【異動股】中期少賺5% 和電香港挫7.7%

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和電香港(00215)中期少賺5%，股價顯著受壓，現插7.7%，造1.68元，為盤中低位，成交金額1150萬元。

集團公布，中期股東應佔溢利1.88億元，按年跌5.05%。每股基本盈利3.9仙，派中期息2.93仙。

不過，如以IFRS 16後基準計算，上半年EBITDA達7.87億元，按年上升30.95%；EBIT則報1.6億元，按年跌17.95%。

至於數碼通(00315)現跌0.7%；香港電訊(06823)無升跌。

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