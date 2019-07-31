港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普再發文批評中國處理貿易爭端的手法，令市場擔心中美貿談難以達成共識。港股今早低開逾兩百點。

恒指低開215點，報27931；國企指數低開97點，報10720。

內地今早公布中國7月製造業PMI回升至49.7，略勝預期。

騰訊(00700)低開1.1%，報369元。

平保(02318)低開0.4%，報94.8元。

友邦(01299)低開1.7%，報81.15元，續見逾一個月低，逼近下方的50天線。

中移動(00941)低開1%，報66.85元。