港股直擊 即巿股評

港股走勢疲弱，隔晚ADR及夜期更明顯向下，恒指今早或失守二萬八關，市場關注美聯儲議息、中美貿易談判及本港社會事件的發展。

美國總統特朗普再發文批評中國處理貿易爭端的手法，令市場擔心中美貿談難以達成共識，拖累歐美股市周二下挫，道指曾跌151點，收市僅跌23點或0.09%報27198點；輝瑞製藥跌逾6%，領跌道指；寶潔漲近4%，第四財季淨銷售額勝預期。標普500跌0.26%報3013點，納指跌0.24%報8273點。

公司業績仍是市場焦點，已經公布第二財季業績的222家標普500成份公司中，76.1%的盈利超出分析師預期，17.1%的盈利低於預期。分析指從數據來看，這一表現遠遠好於自1994年以來平均65%的公司盈利超預期、20%的公司盈利不達標的成績，並且與過去四個季度的表現一致。

明星股的人造肉供應商Beyond Meat公司宣布虧損大過預期，收市重挫12.3%。

蘋果收跌0.43%，公司收市後公布第三財季淨利潤為100.44億美元，市場預期為96.55億美元；去年同期為115.19億美元。蘋果盤後漲逾4%。

中概股收盤漲跌不一，阿里巴巴跌1.6%，京東跌3.1%，百度跌0.6%；安博教育跌8.5%，瑞幸咖啡跌7.9%，趣頭條跌6.3%；泰克飛石漲14.6%，瑞圖生態漲12.38%，人人網漲7.4%。

聯儲局將於香港時間周四(8月1日)凌晨二點公布議息結果，市場普遍預計聯儲局至少將減息25個基點，乃逾十年來首次減息市場。密切關注聯儲局未來行動所定基調的鴿派程度如何。那邊廂，特朗普表示，希望看到聯儲局大幅減息以及停止量化緊縮；對聯儲局感到失望；又希望和巴西達成貿易協定。摩根士丹利策略師Gek Teng Khoo則預計聯儲局本周將宣布減息50個基點。

紐約期油收漲2.6%，報58.34美元/桶。布蘭特期油收漲2.1%，報64.96美元/桶。霍爾木茲海峽緊張局勢仍未見明顯好轉的跡象，另外聯儲局減息預期及美國上周原油庫存減幅超預期亦支持油價上升。

ADR港股比例指數報27929，較周二恒指收市低217點或0.78%；恒指8月夜期收報27910點，跌214點，低水237點，預示今早恒指或失守二萬八關。港股昨日期指結算日靠穩，最多升168點，惟收市僅升40點報28146點。北水淨流入增至21.32億元，多隻中資金融股見北水流入，其中以建行(00939)錄7.83億元淨入最多。

焦點股份

中國太保(02601)：預期截至6月底止中期純利按年增加96%，去年同期淨利潤82.54億元人民幣。

龍光地產(03380)：預期截至6月底止中期核心溢利按年增長不少於40%，去年同期核心溢利29.38億元人民幣。

華能國際電力(00902)：公布截至今年6月底止，中期盈利34.42億元(人民幣．下同)，按年增長98.78%，每股盈利20分，不派中期息。

澳博控股(00880)：公布6月底止中期純利16.79億元，按年升12.08%；每股盈利29.6仙，派中期息8仙。

和記電訊香港(00215)：公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1.88億元，按年跌5.05%。每股基本盈利3.9仙，派中期息2.93仙。

電能實業(00006)及長江基建(01038)今日公布中期業績。