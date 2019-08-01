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2019年7月31日 即巿股評 港股直擊

【周期論勢】社運受害股港鐵領展不用急於撈底

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上周六舉辦的《周期論勢-下半年的重要時間》講座，開放報名兩日爆滿，過百座位當日亦坐滿，感謝讀者的支持。

沒有任何廣告marketing的情形下能有如此熱烈說明要相信人民的智慧，也驗證了天道酬勤，做得好，讓時間去檢驗，就自然有人賞識。

大家的支持是我繼續努力的動力。

講座裡面講的話題非常多，包括了對於下半年以至未來三五年的大方向，可能出現的重要機會。

並且也講到如何配合我的報告來做決策，整個決策過程和交易過程。未來希望在這裡慢慢地講。

未來三兩個月將會出現非常好的機會。9，10月份股市和貨幣市場可能迎來重大轉折。

可以肯定的是，提前做好準備的人必定能把握好機會。

今天我們談談近期比較多人關注的話題。由於社會運動而令香港本地股下跌，其中更包括了愛股領展(00823)及港鐵(00066)，兩者都是我長線牛股的選股。其中港鐵自6月12日點評以來，最高到55.75元，漲幅高達15%。而另一隻房地產信託基金置富房託(00778)自4月17日點評之後，最近高位就到11.32元，漲幅亦有14%。

作為業務相對穩健的行業和公司，年初至今漲幅更最高達兩三成，漲速肯定是過快了。

上漲過快，調整就自然而來，業績因素還是社運事件都只是觸發因素。

調整既然來了，很多人就關心要不要急著買入呢？

就領展來說，由於周線圖極為超買，日線圖又失守了95至97元的支持位，可視為中期調整的開始。所幸已經由高位下調9%，往下支持先看90元，然後85元，時間上看9月底情況而定。

港鐵相對強勢，首先關注52元得失，守住後還將高位震盪。理想的買入點我會等候49.5元附近。

長線牛股出現調整固然是買入時機，只是過去股價急漲，基本面沒有同步飛躍那麼大，導致估值的上升，這裡就一定要留意風險。

不代表要馬上賣出手頭上的長線持倉。相反，我期望待調整充分並呈現調整完結的訊號之後，再入市加倉。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。

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