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自1997年7月香港主權回歸以來，中央政府首次對香港特區局勢舉行新聞發布會。7月29日周一，下午3時，國務院港澳辦在北京召開新聞發布會，就香港當前局勢發表立場和看法。港澳事務辦公室兩位新聞發言人楊光、徐露穎主持的發布會，先由楊光講述香港特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的前因後果並發表意見，然後安排答問環節。

楊光不諱言「由於不少香港市民對內地的情況和法律制度、司法制度了解不多」，以致對修訂條例有所疑慮，而「一些別有用心的人和媒體趁機散播各種危言聳聽的言論，製造社會恐慌」，引起6月份發生數次較大規模的反條例遊行集會，香港特區政府亦於6月15日決定暫緩修例並停止相應的立法工作。中央政府對此「表示支持、尊重和理解」。

楊光指出，特區警方一直依法批准並提供保護社會針對修例舉行的各種和平的遊行集會，但「6月12日以來，一些激進示威者蓄意製造暴力事件，其行動完全超出了和平遊行示威的範疇…導致事態不斷升級」。

他特別譴責示威者7月1日衝擊並破壞立法會大樓、7月21日圍堵香港中聯辦大樓等暴力事件，尤其是後者，更是「性質十分嚴重，影響十分惡劣」。楊光在回答記者提問時指「任何主張，無論自認為他的目標有多麼崇高，都不能以違法的方式表達，更不能訴諸暴力。暴力就是暴力，違法就是違法，其性質不會因為它標榜了什麼偽命題而有所改變。」，「中央政府堅定地支持香港警方、有關部門和司法機構依法懲治暴力違法行為，追究暴力犯罪者的刑事責任，盡快恢復社會正常秩序。」港澳辦的立場明顯是要求港府只需追究少數暴力示威者的刑事責任。

此外，楊光強調「一國兩制」不能觸碰的「三條底線」：絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和《香港特別行政區基本法》權威、絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動；他又讚揚香港警隊這一個多月來包括其家人都受到網絡欺凌等的各種壓力下「依然保持了克制和專業」。另一發言人徐露穎則提到「中央政府將繼續堅定地支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政」。

愈來愈頻密而愈來愈激烈的示威活動，令周一恒指曾跌至27945點的7月最低水平，隨着楊光就修例風波發表立場相當中肯的講話，恒指跌幅收窄。周二恒指雖然輕微回升40點或0.14%收市，但老徐原以為可以穩袋全部468點期權金的Short Strangle（沽29200 call的288點、沽28400 put的180點），昨天結算變成「水瓜打狗唔見一橛」，利潤縮至僅277點。

老徐現將7月所得的利潤brought forward，減輕8月29000點long call的成本，把7月和8月「搏拳」兩筆數，夾埋等到8月尾才一筆計。

老徐