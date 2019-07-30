今日 20:34
重要通告
港股直擊
龍光地產(03380)公布，預期截至6月底止，中期核心溢利按年增長不少於40%，去年同期核心溢利29.38億元人民幣。
該公司解釋，半年核心溢利增長，主要因為期內收入增長。
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今日信報
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