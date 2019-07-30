一千點橫行悶局維持個多月，就算炒股不炒市，選擇也愈來愈少。
本地公用、零售和地產股僅能望短線技術反彈，領展(00823)和港鐵(00066)估值仍貴，長線客要靜候機會。
承上周四文章，開始分享今年以來推介紀錄。此想法並非忽發奇想，不過正如書展EJFQ投資攻略提到，「水因地而制流」(《孫子兵法．虛實篇》)，每次推介都是獨特，入場位，長短線，注碼，次次不同，怎樣統計都是不全面。
姑且用四個假設，先「獨立調查」今年一月推介的11隻股份表現：1. )文章內容包括正面推介(不論短線細注或中長線之選)；2.)推介翌日第一口價入場；3.)以三個月內高位計獲利空間；4.)乖乖守半成止蝕。
|推介日期
|股份
|推介翌日開市價
|三個月內高位
|獲利空間
|1月3日
|中航科工(02357)
|4.72元
|5.64元
|16.3%
|1月3日
|中鐵(00390)
|7.04元
|8.21元
|16.6%
|1月3日
|中鐵建(01186)
|10.48元
|11.94元
|13.9%
|1月3日
|寧滬高速(00177)
|10.54元
|11.7元
|11%
|1月3日
|深高速(00548)
|7.59元
|8.77元
|15.5%
|1月8日
|國銀租賃(01606)
|2元
|止蝕
|-5%
|1月10日
|網龍(00777)
|13.78元
|23.7元
|72%
|1月15日
|富豪酒店(00078)
|5元
|5.09元
|1.8%
|1月15日
|富豪產業信託(01881)
|2.31元
|2.5元
|8.2%
|1月22日
|新華文軒(00811)
|5.3元
|6.32元
|19.2%
|1月29日
|海爾電器(01169)
|22.2元
|25.5元
|14.9%
11隻股份中，揀得最差是國銀租賃(01606)，要止蝕；推介三個月內橫行的富豪酒店(00078)也是失敗之選。總計11隻股份，3個月內平均獲利空間16.8%(恒指今年首季升12.4%為十年最強)，不過不失，網龍(00777)獲利空間72%見得下人。
當然投資不是有理無理衝入場，同樣的11隻股份，換上實際操作獲利空間可以更大，比如深高速(00548)今年至今高位9.66元，如坐貨至今獲利空間有27%。
Well，持棍不是參與襲擊事件的證據；持盈也不是投資獲利的證據。周四再分享。
陳鎮強
信報分析員
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