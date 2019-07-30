港股直擊 即巿股評

一千點橫行悶局維持個多月，就算炒股不炒市，選擇也愈來愈少。

本地公用、零售和地產股僅能望短線技術反彈，領展(00823)和港鐵(00066)估值仍貴，長線客要靜候機會。

承上周四文章，開始分享今年以來推介紀錄。此想法並非忽發奇想，不過正如書展EJFQ投資攻略提到，「水因地而制流」(《孫子兵法．虛實篇》)，每次推介都是獨特，入場位，長短線，注碼，次次不同，怎樣統計都是不全面。

姑且用四個假設，先「獨立調查」今年一月推介的11隻股份表現：1. )文章內容包括正面推介(不論短線細注或中長線之選)；2.)推介翌日第一口價入場；3.)以三個月內高位計獲利空間；4.)乖乖守半成止蝕。

推介日期 股份 推介翌日開市價 三個月內高位 獲利空間 1月3日 中航科工(02357) 4.72元



5.64元 16.3% 1月3日 中鐵(00390) 7.04元



8.21元 16.6% 1月3日 中鐵建(01186) 10.48元



11.94元 13.9% 1月3日 寧滬高速(00177) 10.54元



11.7元 11% 1月3日 深高速(00548) 7.59元



8.77元 15.5% 1月8日 國銀租賃(01606) 2元



止蝕 -5% 1月10日 網龍(00777) 13.78元



23.7元 72% 1月15日 富豪酒店(00078) 5元



5.09元 1.8% 1月15日 富豪產業信託(01881) 2.31元



2.5元 8.2% 1月22日 新華文軒(00811) 5.3元



6.32元 19.2% 1月29日 海爾電器(01169) 22.2元 25.5元 14.9%

11隻股份中，揀得最差是國銀租賃(01606)，要止蝕；推介三個月內橫行的富豪酒店(00078)也是失敗之選。總計11隻股份，3個月內平均獲利空間16.8%(恒指今年首季升12.4%為十年最強)，不過不失，網龍(00777)獲利空間72%見得下人。

當然投資不是有理無理衝入場，同樣的11隻股份，換上實際操作獲利空間可以更大，比如深高速(00548)今年至今高位9.66元，如坐貨至今獲利空間有27%。

Well，持棍不是參與襲擊事件的證據；持盈也不是投資獲利的證據。周四再分享。

陳鎮強

信報分析員

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