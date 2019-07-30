港股直擊 即巿股評

市場觀望新一輪中美貿易談判，以及聯儲局本周議息結果，港股兩日挫487點後，期指結算日反彈40點，而大市波幅偏窄，高低相差僅214點。

恒指今早低開46點，報28059，但已是全日低位所在，隨後大市止跌回升，一度倒升168點，高見28274，惟買盤未有跟進，恒指升幅收歛至百點內，最終恒指收報28146點，升40點或0.14%，國企指數收造10818，升37點或0.35%，大市成交僅617億元。

整體大市上升比例52%，下跌比例為48%。

即月期指今日結算，收報28201，升66點，高水55點，成交有1.25萬張；下月期指收造28124，升33點，低水23點，成交有13.24萬張。

A股今日向好，上證收漲0.4%，深成指升0.5%。

藍籌股個別發展。建行(00939)升0.3%；騰訊(00700)見兩個半月高，收升0.3%；港交所(00388)漲0.5%；有市民於港鐵(00066)發起不合作運動，港鐵仍微升0.5%收市；工行(01398)跌0.4%；滙控(00005)下滑0.2%；友邦(01299)跌0.1%；金沙(01928)下滑0.1%。

焦點板塊

內險股：國壽(02628)與新華保險(01336)發盈喜，全日分別升1.5%和2.7%，太保(02601)也漲2.7%；財險(02328)則漲2%，新華、太保及財險更霸佔國指首三大升幅成分股；平保(02318)升0.2%；中國太平(00966)漲1.4%；人保(01339)則漲0.9%。

地產、收租及房託股：昨日全線跑輸，惟今日走勢分歧。領展(00823)再跌0.1%，更錄七連跌；新世界(00017)跌1.2%；恒地(00012)跌1.1%，新世界及恒地更是表現最曳藍籌首兩位；置富(00778)下滑0.2%；信置(00083)降0.3%；長實(01113)無升跌；新地(00016)升0.5%；恒隆系中午公布業績，恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)分別漲0.5%和1%；九置(01997)反彈2.5%，為表現最佳藍籌。

本地零售股：摩通叫趁低撈周大福(01929)及利福(01212)，全日分別彈4.7%及2.5%；六福(00590)升2.6%；周生生(00116)則升1.9%；佐丹奴(00709)回升1.9%；但莎莎(00178)無升跌。

半新股：個別半新股當炒，中煙香港(06055)連升八日，收市再漲7.4%；鷹普精密(01286)飆19%；思考樂教育(01769)創新高，曾高見4.58元，收市仍升7.7%。

焦點股份

21世紀教育(01598)：午後突遭洗倉，一度大跌45.5%，低見0.78元，收市仍插41.3%，為包尾個股，成交有2.04億元。

海信家電(00921)：內地傳媒報道，海信空調將與華為HiLink合作，雙方打破品牌壁壘，實現不同協定終端的互聯互通，海信家電H股抽升7%，其A股(000921.SZ)也升4.8%。

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