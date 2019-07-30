訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:13 香港財經 港股直擊

太古地產簽首筆與可持續發展表現掛鈎貸款

太古地產(01972)宣布，成功簽署首筆與可持續發展表現掛鈎的貸款。

太古地產與東方匯理銀行達成協議，將一筆於2017年8月訂立的5億元五年期循環貸款，轉為與可持續發展表現掛鈎貸款，其利率因應公司的環境、社會及管治表現調整。

貸款所得資金將投資於支持實踐太古地產2030可持續發展策略訂立的目標，如採用先進的節能技術，以及支持發展中的綠色建築，包括太古坊重建計劃的重要元素，甲級辦公樓項目太古坊二座。興建中的太古坊二座總樓面面積約100萬平方呎，預計2022年落成。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。