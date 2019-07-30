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太古地產(01972)宣布，成功簽署首筆與可持續發展表現掛鈎的貸款。

太古地產與東方匯理銀行達成協議，將一筆於2017年8月訂立的5億元五年期循環貸款，轉為與可持續發展表現掛鈎貸款，其利率因應公司的環境、社會及管治表現調整。

貸款所得資金將投資於支持實踐太古地產2030可持續發展策略訂立的目標，如採用先進的節能技術，以及支持發展中的綠色建築，包括太古坊重建計劃的重要元素，甲級辦公樓項目太古坊二座。興建中的太古坊二座總樓面面積約100萬平方呎，預計2022年落成。