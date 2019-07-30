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今日 15:38 港股直擊 即巿股評

工行逆市軟 個別半新股現鑊氣

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港股午後升幅收窄，於28200點下方爭持。截至下午約3時34分，恒指報28174點，升68點或0.2%，大市成交額522.44億元。

國企指數報10828點，升47點或0.4%。

A股高收，滬指升0.39%；深成指升0.48%。

日前公布入股錦州銀行(00416)的工行(01398)跌0.2%。

個別半新股突圍，中煙香港(06055)升5.2%，成交額逾7.5億；鷹普精密(01286)飆一成半；思考樂教育(01769)創新高，現升7.7%。

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