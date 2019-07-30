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今日 14:14 港股直擊 即巿股評

大摩讚錦欣生殖複合增長勁 睇11元

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大摩　錦欣生殖(01951)

評級：增持

目標價：11元 (較前收市價9.05元有21.5%潛在升幅)

上市剛滿月的錦欣生殖，其保薦人之一的大摩發表報告，讚錦欣生殖收入及盈利複合增長勁，前景值得睇好。

報告指出，錦欣生殖為輔助生殖服務龍頭，於內地設有兩家醫院，業務分別涉足內地及美國，由於醫生信譽良好，營運歷史亦佳，故對集團前景樂觀。

大摩估計，錦欣生殖收入及純利複合增長2018至2021年可達至40%及56%，故首予「增持」評級，目標價睇11元。

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