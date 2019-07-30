港股午後升幅收窄，截至下午約1時45分，恒指報28185點，升79點或0.3%，大市成交額402.07億元。
國企指數報10844點，升63點或0.6%。
滬指升0.48%；深成指升0.53%。
騰訊(00700)升0.7%，支撐大市。
日前發盈喜的碧桂園服務(06098)曾見19.54元創新高，現升0.5%。
中煙香港(06055)連日刷新收市新高，今日曾升6.8%，見26.8元，現升5.2%，暫錄八連升，成交額6.06億元。
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港股午後升幅收窄，截至下午約1時45分，恒指報28185點，升79點或0.3%，大市成交額402.07億元。
國企指數報10844點，升63點或0.6%。
滬指升0.48%；深成指升0.53%。
騰訊(00700)升0.7%，支撐大市。
日前發盈喜的碧桂園服務(06098)曾見19.54元創新高，現升0.5%。
中煙香港(06055)連日刷新收市新高，今日曾升6.8%，見26.8元，現升5.2%，暫錄八連升，成交額6.06億元。
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