港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，市場等待今明兩日中美貿易談判，以及周三聯儲局議息會議，美股表現較為牛皮。至於港股跌咗兩個交易日後，今早反彈。恒指低開46點，報28059點半日低位，開市後逐報回升，最多升168點，見半日高位28274點。恒指中午報收28202點，升95點；國指報收10855點，升75點。

重磅藍籌股表現最好係國壽(02628)，公司發盈喜，股價半日升2%，其他唔少重磅股都上升，而近日負起撐起大市任務嘅騰訊(00700)，今日一度突破375元阻力位，曾見過兩個半月新高377.8元，中午報收375.2元，為恒指升幅貢獻30點，似乎騰訊維穩之星嘅身份唔變，短期內股價可以跑贏大市。

由於國壽發盈喜帶動整個內險板塊上升，內險股升幅由1.4%至2.8%不等，平保(02318)升0.8%，表現已算遜色。其他重磅股雖有反彈，但表現平平，而地產股則個別發展，但普遍仍受壓。

今日再有不合作運動於港鐵(00066)內發生，列車服務受阻，其股價跌0.2%算係溫和。其實阿Man認為不合作運動並唔係導致近日港鐵股價下滑原因，整個社會受政治事件影響變得動盪不安，令資金進一步撤離股市，本來強勢嘅港鐵及領展(00823)呢排都開始頂唔順，唔少缸邊友寧願選擇多持現金，沽貨沽到無嘢可沽，就連防守性較強嘅股份，亦要無奈忍痛割愛。

今日係期指結算，預期待明日中美貿易新一輪談判完成，期指結算過後，港股或有較明顯方向。大市要向上突破，除非中美貿易談判有重大利好消息，但談判仍有漫漫長路，估計現階段距離雙方完全達成協議仍然遙遠。至於議息結果亦唔見得有驚喜，又或消息已消化得七七八八。估計港股8月開局難有理想表現，尤其係政治事件暫時睇唔倒可以解決，或任何改善，港股短期都係易跌難升。加上成交薄弱，呢期都係少做少錯。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)