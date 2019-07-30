港股直擊 即巿股評

中美貿易談判今日將重開，聯儲局今晚起一連兩日議息，港股連跌兩日後今早反彈，重上28200點。

恒指今早低開46點，報28059，但已是今早低位所在，隨後大市止跌回升，一度倒升168點，高見28274，惟買盤未有跟進，恒指升幅收歛至百點內，最終恒指中午收報28202點，升95點或0.3%，

國企指數報10855點，升75點或0.7%。

大市成交額354.54億元。

藍籌股大致回升。建行(00939)升0.8%；工行(01398)漲0.2%；騰訊(00700)升0.8%；滙控(00005)漲0.1%；港交所(00388)漲0.8%；但友邦(01299)無升跌；電能(00006)為包尾藍籌，半日降1.3%。

焦點板塊

內險股：國壽(02628)與新華保險(01336)發盈喜，半日分別升2%和3.4%，分別是恒指和國指升幅最大成分股；太保(02601)也漲3.3%；平保(02318)升0.9%；中國太平(00966)漲2.1%；財險(02328)升1.8%；人保(01339)則漲1.2%。

地產、收租及房託股：個別弱勢未改，領展(00823)再跌0.4%，暫錄七連跌；有市民於港鐵(00066)發起不合作，列車服務受阻，港鐵下滑0.2%；新世界(00017)跌1.1%；長實(01113)降0.1%；恒隆地產(00101)中午公布業績，半日跌0.9%；但新地(00016)升0.2%；九置(01997)反彈2%。

焦點股份

錦欣生殖(01951)：獲花旗及大摩唱好，目標分別睇12.8元和11元，股價一度升6.6%，高見9.65元，半日揚4.3%。

天虹紡織(02678)：料中期盈利跌逾兩成，股價逆市下跌，最低見過7.72元，挫4.2%，半日仍跌2.4%。

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