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今日 11:10 港股直擊 即巿股評

恒指曾升168點 三頭馬車領漲

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中美貿易談判今日將重開，中港股市造好，恒指期指結算日回升過百點。

恒指低開後反覆走高，暫時最多升168點，見28274點。截至上午約11時07分，恒指報28237點，升131點或0.5%，大市成交額298.65億元。

國企指數報10862點，升81點或0.8%。

A股升幅亦擴大，滬指升0.69%；深成指升0.97%。

三隻重磅藍籌領漲，騰訊(00700)升0.9%；建行(00939)升1%；平保(02318)升1.4%。

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