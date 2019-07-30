港股直擊 即巿股評

一個港澳辦記者會就將本來跌逾400點嘅恒指，邊講恒指就邊縮，全日收市仲縮到跌270幾點，報28106點，重上28000點水平。開5分鐘圖你就見到喺噚日下晝5點15分嗰支「大陽燭」有幾大碌。呢啲咁嘅市，叫人點玩？

可能有部份讀者知我住邊區，係呀，我就係住喺一地鐵同山路就彷如獨島嘅將軍澳。今朝早調景嶺站出現不合作運動，我老細已經一早whatsapp我哋，住將軍澳嘅同事有必要時就坐的士，索或者彈性上班。同team有唔少同事都係將軍澳之友，其中一個直情住喺調景嶺站，9點未到佢出咗門口，落到樓下就「被困」調景嶺站：無的士、無小巴、無地鐵。除此之外，其他住將軍澳嘅同事都已經返到公司，係比平時遲咗少少嘅，唯獨仲有一個住坑口嘅90後妹妹未蒲頭，咁大個女，應該會識得遇事呼叫架啦。

望返個市，依家10點6分，恒指今朝低開後高走，依家做緊28178點，升72點。日線圖上50天線(27977點)似乎短線成支持，換保歷加通道出嚟睇，噚日同今日粒燭都企喺保歷加通道底(28047點)，不過未見保歷加通道口拓闊，只係keep住之前橫行格局。

開埋恒指牛熊證街貨圖，噚日估過下方牛證會儲得多街貨，事關相信有唔少資金會見到個市急插之後，買定近牛博反彈。今日一睇，又唔係話好似嘅，講緊最多新增街貨層係27700至27799點，呢度之新增咗786張期指，total夾埋有相當於1765張期指，呢度亦係牛證重貨區。到於最貼價嗰層牛證就係27900至27999點，呢度有相當於843張期指。

睇埋上面，遠熊嘅噚日火速收割，所以按最近現價嗰10層100點熊證街貨最遠嗰六層熊證街貨相當於期指張數，全部都係比噚日少。「無人追跌咩？」有，最貼價熊證街貨為28300至28399點，呢度有相當於252張期指，全數都係新增嘅，追得呢個位嘅都估到佢哋係追跌架啦。

又計一計牛熊街貨中間位，即係(28300+27999)/2=28149.5點，望望現價，10點16分做緊28197點，同中間位爭48點。

恒指未見有明確方向，又唔想喺恒指呢個範疇死多次，就大膽地向個股埋手。早排隻友邦(01299)勁過騰訊(00700)，係咁創新高；惜風水輪流轉，依家到騰訊係咁上，而友邦就連跌五日(計埋今日)，下方就到掂到條50天線($80.65)，再 都仲有條100天線($79.239)接住嘅，但一換保歷加通道就更加清楚先到友邦真係跌得好甘，今日成粒燭係跌出咗保歷加通金底($82.242)以外範圍，但又駛唔駛咁快接住呢？見日線圖sLOWstc(14,3)%K線同%D線仲未到底，而14RSI同DMI嘅-DI有收油跡象，兜友邦唔係無可能，但或者要等多一日。

依家10點34分，同team住將軍澳嘅90後妹妹終於都蒲頭，原來佢喺今朝9點40分上車，坐巴士返嚟九龍灣，到依家都仲喺條將軍澳隧道裡面。其實嘈班細路無用，你估佢哋放暑假好想陪你班大人咁早起身，阻住你哋返工咩？大家都比多少少耐性啦，明白大部份香港人都好鍾意返工，今日呢個不合作運動仲伸延至港島區嗰邊...嗯...係囉，學研究部分析員強少話齋：作為專業香港人，完全唔介意delay(佢講緊我今日交稿嘅速度咋)。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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