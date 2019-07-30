港股直擊 即巿股評

政治憂慮氣氛籠罩下，港股昨日曾瀉452點，收市縮至僅跌291點，兩萬八及50天線(27972點)失而復得，今日期指結算日，市場焦點為中美在上海重啟貿易談判，以及聯儲局一連兩日的議息結果。

隔晚美股未能延續上周五創新高的氣勢，受累亞馬遜和Facebook下跌影響，標普500指數及納指分別跌0.16%和0.44%，但蘋果及英特爾向上，撐起道指升0.11%。

美國總統特朗普又再向聯儲局施壓，周一於Twitter貼文，指歐洲和中國續透過減息向經濟放水，聯儲局卻在美國通脹偏低下什麼都不做。

市場另一個焦點為中美今日在上海重啟貿易談判，但白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周表明短期內達成「重大協議」的機會甚微。

另外，英國首相約翰遜指脫歐協議已經死亡，重申英國需要與歐盟重新達成脫歐協議，並有信心可以同歐盟重新談判協議。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較港股昨日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報63.5元，較本港昨日收市低0.4元；騰訊(00700)ADR收報371.71元，低0.5元；國壽(02628)ADR收報20.33元，高0.18元；中海油(00883)ADR收報13.1元，高0.06元；中石油(00857)ADR收報4.2元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報5.08元，低0.02元；中移動(00941)ADR收報67.71元，高0.51元；聯通(00762)ADR收報7.79元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報3.55元，高0.02元。

ADR港股比例指數報28069點，較恒指收市低36點。夜市期指收報28128點，較恒指收市高水22點。恒指昨日收報28106點，跌291點或1.03%。

焦點股份

中國人壽(02628)：發盈喜，料中期股東應佔淨利潤按年增長1.15至1.35倍；扣除非經常性損益後上升85%至1.05倍，因公開市場權益類投資收益按年大幅增加，以及2018年度應交企業所得稅減少約51.54億元，相應減少期內所得稅費用。

新華保險(01336)：亦發盈喜，料中期股東應佔淨利潤按年增加約80%，扣除非經常性損益的股東應佔淨利潤約上升45%，主要由於受《關於保險企業手續費及傭金支出稅前扣除政策的公告》的影響。

理文造紙(02314)：發盈警，預期截至6月底止中期股東應佔盈利按年下跌約43%，主要由於產品銷售量和售價下跌，以及邊際利潤下跌。理文造紙去年同期錄得盈利29.8億元。

石藥(01093)：其開發的新型小分子激酶抑制劑「SYHA1807」，已獲得中國國家藥品監督管理局批准，可在中國開展臨床研究。該產品在國內外有多件專利申請，目前全球尚無同類產品上市。是次獲批的臨床適應症為用於小細胞肺癌的治療。

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