即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普趁聯儲局議息前昨天再次連環發炮向局方施壓，批評在通脹率非常低的情況下，聯儲局卻什麼也不做，並直言小幅度減息並不足夠。

美國上周五(26日)公布第二季GDP後，特朗普隨即在Twitter語帶譏諷地說增長2.1%已相當不錯，因為聯儲局(貨幣政策)如同非常沉重的錨繞住美國的頸項，又強調幾乎沒有通脹，經濟準備就緒起飛。

美國第二季GDP(初值)錄得2.1%增幅，高過市場預期的1.8%，但較首季3.1%(終值)已顯著放緩，怪不得特朗普在「熄燈期」(Fed blackout period，聯儲局議息前的一星期，局方委員都禁止公開評論貨幣政策)短短數天內多番利用Twitter敦促聯儲局減息。

事實上，早於「熄燈」首天(22日)，特朗普已在Twitter發文，「教訓」聯儲局若等到將來經濟真的轉差時才減息，減幅及代價均會大得多；他又批評聯儲局過去加息太多太快，貨幣政策過度收緊，這些錯誤迫使美國於近乎沒有通脹壓力下，不必要地負擔明顯偏高的息口，再加上目前仍未停止的量化緊縮(Quantitative Tightening，即縮表)計劃，都是削弱美國環球競爭力的政策。

特朗普去年10月曾公開表示後悔提名鮑威爾出任聯儲局主席，原因不外是鮑公一直不聽勸告停止加息；2019年開始，總統改為要求聯儲局減息並提早終結縮表。

根據Yahoo Finance統計，自從鮑威爾就職以來，特朗普有39次在Twitter發文評論聯儲局的貨幣政策，其中31%即是12次於「熄燈期」發出；鮑威爾今次也不過是主持第12次議息會議。換句話說，每逢「熄燈期」，鮑公都要耳仔痕。

利率期貨數據顯示，聯儲局在本周減息0.25厘的機率達八成，標普500指數和納指上周五亦再創新高，對受到香港政局緊張衝擊的港股卻無幫助，恒指昨天曾挫至7月最低的27945點，惟於國務院港澳辦記者會後反彈，28000點失而復得。

恒指進一步拋離10天線(28490點)，然而，EJFQ系統中的強弱勢股指數並未見明顯轉差，反映強勢股買盤的強勢股指數，仍比代表弱勢股沽壓的弱勢股指數高18.4個百分點，大市繼續由買盤主導。

附【右圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)雖然下挫0.3個百分點，但除非確認跌穿38.5%、即7月18日的上次低位，否則該市寬自5月尾觸底回升勢頭尚未改變。

上述兩項指標都沒有顯示港股市底轉弱，相反，恒指昨天已失守以1個標準差計算的TrendWatch上升通道，短線有機會超賣反彈。

信報投資研究部

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