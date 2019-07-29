今日 03:32
香港財經
港股直擊
夜市期指收報28128點，跌7點，較昨日恒指收市28106點，高水22點，成交14696張。
夜市國指期貨收報10764點，較昨日國指收市低水17點。
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港股3時有驚無險 谷底反彈
今日信報
港澳辦向警隊致敬 續撐林鄭施政
財經分析也要學習解讀發言人講話
林日彥
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今日信報
28052點成期指後市重要支持
陳檬
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今日信報
虛實交錯 活得更自在
新股女王
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今日信報
Adyen瞄準巨企贏支付大戰 單一平台一條龍做中介
StartupBeat
亞洲製造業放緩 大幅寬鬆可期
胡一帆
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財富管理
We’re still waiting for the govt to stand up for Hong Kong
Stephen Vines｜ EJ Insight
民陣:港澳辦發布會浪費港人40分鐘
時事脈搏 ｜ 昨日 19:17
真道助理校長發仇警言論 校方:嚴肅跟進
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助理校長涉仇警言論 梁振英促革除教職
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國壽料中期盈利飆逾倍
重要通告 ｜ 昨日 16:55
港股兩日挫487點 地產零售股傷
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傳明天罷工 港鐵相信員工以乘客利益優先
時事脈搏 ｜ 昨日 20:30
港澳辦挺林鄭 胡志偉:為港出路打死結
時事脈搏 ｜ 昨日 16:39
劉兆佳:中央相信港府有能力解決風波
時事脈搏 ｜ 昨日 17:43
警評會職方協會強烈譴責戴健暉
時事脈搏 ｜ 昨日 21:10
【北水手影】淨入近14億 掃建行平保
港股直擊 ｜ 昨日 18:14
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