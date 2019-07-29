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今日 18:14 港股直擊 中國財經 即巿股評

【北水手影】淨入近14億 掃建行平保

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港股連跌兩日， 恒指低開134點，開市後跌幅一度縮至95點，惟沽壓隨即增加，午後連50天線(27972點)及兩萬八亦相繼失守，最多挫452點，見27945，創6月18日以來新低，尾市跌幅收窄。恒指收報28106，跌291點或1.03%，兩日累挫487點或1.7%。

北水淨流入13.88億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻中資金融股見北水流入，建行(00939)錄3.53億元淨入；工行(01398)有9977萬元淨入；平保(02318)有2億元淨買；太保(02601)有8689萬元淨買。

藍籌方面，騰訊(00700)淨流入降至1.67億元。相反，港交所(00388)有1006萬元淨走；友邦(01299)有2581萬元淨走；神華(01088)有2620萬元淨走；吉利(00175)有5671萬元淨走。

內房融創中國(01918)有7399萬元淨走；建材股中建材(03323)有4108萬元淨入；物管股碧桂園服務(06098)發盈喜推動股價創新高，有2980萬元淨買。

其他淨流出較高股份有：紫金(02899)有1597萬元淨走；金斯瑞(01548)有879萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、平保、工行、融創、港交所、友邦、神華、吉利及紫金。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、工行、港交所、友邦、太保、金斯瑞、碧桂園服務、平保及中建材。

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