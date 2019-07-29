港股直擊 即巿股評

美國第二季GDP增長勝預期，三大指數上周五齊升，惟港股仍受政治事件纏繞，恒指連跌兩日，累挫487點或1.7%，50天線(27972點)及兩萬八關失而復得。

恒指今早低開134點，報28262，跌幅一度縮至95點，高見28302，惟地產股捱沽下，恒指沽壓隨即增加，午後連兩萬八及50天線亦相繼失守，最多曾瀉452點，低見27945，創6月18日以來新低，尾市跌幅收窄，重上兩萬八及50天線。恒指收報28106，跌291點或1.03%；國企指數跑贏恒指，全日跌72點或0.67%，收10780，大市成交686.29億元。

整體大市上升比例只得28%，下跌比例為72%。

即月期指明日結算，收報28135，跌250點，高水29點，成交有18.3萬張。

A股個別發展，上證收跌0.12%，深成指升0.06%。

藍籌股大致受壓。入股錦州銀行(00416)的工行(01398)，收跌2.4%；友邦(01299)四連跌，收市再跌1.9%；滙控(00005)降0.5%；平保(02318)跌0.3%；國壽(02628)跌1.7%；瑞聲(02018)降2.3%；野村略降港交所(00388)目標價，收降1.3%；但騰訊(00700)升0.5%；申洲(02313)為升幅最大藍籌，收漲1.2%。

焦點板塊

地產、收租及房託股：受本港政治事件未明朗影響，本地地產及房託(REITS)沽壓大，九置(01997)挫4.7%，為包尾藍籌；領展(00823)降2.8%；港鐵(00066)跌3.2%；太古地產(01972)挫3.7%；新世界(00017)跌3.6%；長實(01113)降2.5%；恒隆地產(00101)降2.6%；新地(00016)跌0.6%；信置(00083)跌1.5%；恒地(00012)跌2.1%；冠君(02778)挫4.2%。

零售股：市場亦擔心本港政治事件沒完沒了，影響零售業，六福(00590)瀉5%；周大福(01929)插5.6%；周生生(00116)跌3.3%；佐丹奴(00709)挫4.3%；堡獅龍(00592)乾插7.7%。

教育股：普遍逆市升，希望教育(01765)收購河南鶴壁汽車工程職業學院95%權益，收市飆7.7%；新高教(02001)飆升10.6%；中國東方教育(00667)漲2.5%；中教(00839)漲2%；新華教育(02779)升1.4%：睿見(06068)微升0.3%。

焦點股份

金斯瑞(01548)：附屬獲臨床試驗款項，股價今早應聲炒上，一度大升14.6%，高見20.3元，收造19.84元，仍炒高12%，成交金額3.4億元。

碧桂園服務(06098)：料中期多賺逾五成，股價抽高後回順，最多曾升5.6%，高見19.92元，創上市後新高，惟登頂後升幅縮逾半，全日只升2.4%，成交有2.3億元。

王朝酒業(00828)：停牌逾六年後今早復牌，全日大瀉52%，成交金額4027萬元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。