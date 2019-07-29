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今日 14:37 港股直擊 即巿股評

【異動股】迪臣建設瀉44% 全購要約失效

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迪臣建設(08268)曾瀉44.2%，見0.106元，現跌36.8%，成交額803萬元。

集團公布，截至上周五(26日)收市，每股0.22元的全購要約有效接納約9.05%，連同要約人持股45.18%，未能達成過半投票權的條件，要約已失效。

迪臣發展(00262)連同迪臣建設主席謝文盛等股東，早前出售迪臣建設合共3.61億股，佔該公司已發行股本約36.13%，予中國信息科技(08178)主席兼行政總裁王鉅成。

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