港股直擊 即巿股評

香港近來的政治事件，令局勢愈趨動盪，更搞到人心惶惶，再加埋今個星期有不同央行議息，以及美國及中國都有重要經濟數據公布，港股又點會有運行。即使歐美股市上周五做好，但港股無福消受，家下險守二萬八，呢一關亦岌岌可危。

恒指今日低開134點，跌幅雖然一度收窄至95點，見過28302點半日高位，無奈陀地地產股受壓，拖累大市最多跌380點，低見28017點，至超過一個月低位。中午恒指報收28056點，跌340點；國指跌94點，報收10759點。

重磅藍籌股普遍向下，穩定大市嘅騰訊(00700)仍能逆市上升，只可惜阿Man之前都講過，股價未能企穩375元嘅阻力位之上，騰訊實難再向上突破，即使再多嘅維穩資金流入，亦於事無補。其他重磅藍籌股普遍跌超過0.5%，工行(01398)入股錦州銀行(00416)，股價半日跌2.5%，市場明顯唔睇好呢次交易，入股地方銀行，只有加大風險，實在唔係一件好事。友邦(01299)半日亦跌2%，以佢喺恒指嘅份量，唔拖死恒指至出奇。港交所(00388)被大行降目標價，半日跌1%已算溫和，百威亞太上市不成，阿里回歸亦遲遲未見有進展，大市成交愈玩愈縮，港交所自然捱沽。

721元朗襲擊事件令國際關注，更有國家發出旅遊警示，曾被喻為全球最安全城市之一嘅香港，仲係咪一如往昔咁安全，阿Man都唔敢講出口，但醒目資金話之你，feel倒唔妥都係走為上着。今日地產、收租及房託股全線捱沽，跌幅由1.1%至逾4%不等。

對於零售業嚟講，本來面臨全球經濟放緩風險上升，零售業已受影響，再加上香港局勢愈趨惡劣，零售業更加雪上加霜。本地零售股幾乎全面向下，預計零售業第二及第三季銷售數字瓜多過菜，暫時呢個板塊易跌難升。

雖然仍有樂觀一族希望美國聯儲局嘅議息會議繼續放鴿，但減息早已在預期之內，阿Man反而擔心議息結果公布又嚟見光死，阿Man反而認為結算過後，港股傾向爆落多過落上。尤其包括恒指及唔少重磅藍籌股，日線圖表均呈現頭肩頂走勢，一旦跌破頸線，跌勢只會加劇。恒指暫時險守50日線(27970)，最後防線喺250日線(27611)，阿Man認為結算過後失守機會極高，除非呢個星期中美貿易談判會有重大利好消息，基本上機會難過中六合彩頭獎，否則港股自6月初展開嘅反彈浪，已壽終正寢，持重貨嘅投資者，好好考慮減磅撤退，免得大跌浪冚埋嚟進退失據。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)