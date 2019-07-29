重要通告 港股直擊

希望教育(01765)公布，與獨立第三方就收購河南鶴壁汽車工程職業學院95%權益訂立買賣協議，現金代價為1.6億元(人民幣‧下同)。

希望教育指出，代價將由集團於2018年8月進行的全球發售的所得款項撥付。

根據收購協議，希望教育首期需向該學院支付1400萬元用於償債，支付完畢後該公司即對學院的運營管理實現全權控制， 主要餘款將在保證學院健康穩定運營情況下逐年支付。

希望教育表示，相信收購事項將與集團現有院校營運產生較好的協同效應，有利於擴大集團辦學規模。