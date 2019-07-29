港股直擊 即巿股評

美國上季GDP增長較預期佳，美股三大指數上周五造好，惟港股受政治事件影響，累恒指曾瀉380點，半日險守兩萬八收市。

恒指今早低開134點，報28262，跌幅一度縮至95點，高見28302，惟地產股捱沽下，恒指沽壓隨即增加，最多一度跌380點，低見28017，創逾一個月低位，中午挨近半日低位收市。恒指半日收造28056，挫340點或1.2%；國企指數中午收造10759，跌94點或0.87%，大市成交368.24億元。

藍籌股大致受壓。入股錦州銀行(00416)的工行(01398)，半日跌2.5%；友邦(01299)跌2%；滙控(00005)降0.5%；平保(02318)跌0.8%；國壽(02628)跌2.2%；瑞聲(02018)降2.8%；野村略降港交所(00388)目標價，半日跌1%；但騰訊(00700)升0.1%；申洲(02313)為升幅最大藍籌，半日漲1.1%。

焦點板塊

地產、收租及房託股：受本港政治事件未明朗影響，本地地產及房託(REITS)沽壓大，九置(01997)挫4%，為包尾藍籌；領展(00823)降3.6%；港鐵(00066)跌3.7%；太古地產(01972)挫4.5%；新世界(00017)跌3.8%；長實(01113)降2.5%；恒隆地產(00101)降2.7%；新地(00016)跌1.1%；信置(00083)跌2.1%；恒地(00012)跌2.9%；冠君(02778)挫4.4%。

零售股：市場亦擔心本港政治事件沒完沒了，影響零售業，六福(00590)瀉5.8%；周大福(01929)與周生生(00116)各跌3.5%；莎莎(00178)下滑0.5%；佐丹奴(00709)挫4.3%；堡獅龍(00592)乾插9.4%。

焦點股份

金斯瑞(01548)：附屬獲臨床試驗款項，股價今早應聲炒上，一度大升14.6%，高見20.3元，半日造19.9元，仍炒高12.3%，成交金額2.7億元。

碧桂園服務(06098)：料中期多賺逾五成，股價抽高後回順，最多曾升5.6%，高見19.92元，創上市後新高，惟登頂後升幅大縮，半日只升0.8%，成交有1.7億元。

王朝酒業(00828)：停牌逾六年後今早復牌，半日大瀉41.7%，成交金額1350萬元。

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