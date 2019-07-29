港股直擊 即巿股評

啱啱嗰星期六(7月27日)你哋做咗啲咩？我就一朝早起身同阿婆+老爸+表妹去飲茶，之後同佢哋去買枕頭，跟手下晝出咗去觀塘，同做sport嘅同事一齊，約咗一對父子食lunch，呢對父子其實兩個都好勁，爸爸係我隻app嘅專欄作家，而個10歲嘅仔就係Sport App嘅專欄作家。「10歲都做到專欄作家？」係呀，搵佢嘅時候呢個小朋友得9歲，適逢俄羅斯世界盃，Sport team想球迷去寫啲文，有多角度分析。初初我幫手搵人嘅時候見到爸爸喺FB有好多關於足球嘅相，一心以為佢都鍾意睇波，一問之下發現原來係佢個仔比佢更鍾意，仲Send一啲佢個仔自己寫嘅足球筆記比我哋睇，結果一拍即合，嚟緊佢仲會代表香港，去韓國聯合國轉交流(Eye Level MUN Camp 2019)，全球得50個小朋友名額架咋。

好似好多節目咁呵？未算，呢期啲節目邊夠後生仔多，辛苦咗兩日之後今日返工，諗住會好啲，結果恒指開市先跌135點，報28397點。呢個跌幅點數上唔算得係咩，但個意義就大啦，事關呢個點數已經宣布進入牛證街貨區域28300至28399點，而開恒指牛熊證街貨圖就見到其實今日牛熊證兩邊街貨根本就無中間位，最貼價熊證落到去28400至28499點。

呢啲無中間位嘅情況唔係常見，但唔代表無可以發生，無中間位呢啲情況通常一踩到邊邊，就殺邊邊，反正都踩到呀嘛；再加上上星期有講過be water嘅原則之下，今日一開市就應該將行動升級，變成hit and run，(69334)一開市得返$0.036，比之前平均買入價$0.0605輸成38.8%，好彩只係C9注(但凡過夜我都係C9注)。

睇返恒指日線圖，此前講過恒指處於「三角形」尖尖位，今日粒陰燭好明顯係突破咗個「三角形」爆向下，同步睇下方DMI嘅ADX今日有少少回升嘅跡象，由上個星期五(26日)報嘅11.67，至依家(11點2分)報11.80，暗示呢一個跌係一個有力度嘅走勢開始。「咁跌法會唔會無底？」又唔會嘅，畫返啲天線出嚟就知架啦。今日粒燭先係落到去保歷加通道底(28056點)，步下方有條50天線(27970點)接住。

依家 11點6分(今日公司好忙)，恒指做緊28080點，跌316點，最低見過28017點，即係話頭三層牛證街貨都已經全部死亡，28000至28099點呢一層其實都死得八八九九，換言之大家可以視27900至27999點為最貼價嘅牛證，呢度有相當於611張期指；而27700至27799點呢度就係重貨區，有相當於979張期指。但過經今日一跌，會唔會即時有錢走入牛證度博反彈？好有咁嘅可能，但基於今朝先止蝕完(同埋今日公司真係好多嘢做)，所以暫時都係離開個市一陣，最主要原因就係唔好被報仇/趕住賺返啲錢，而影響自己下一注嘅思維。

攰，唔緊要，稍為抖一抖，休息一下，因為你要知道市場上有無數個唔識嘅戰友陪住你走。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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