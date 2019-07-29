港股直擊 即巿股評

中國商務部發言人高峰於上周四(25日)的例行新聞發布會，回答CNBC記者有關中美貿易談判進展，以及華為等高科技中國公司會不會受談判影響的提問時表示，「為落實兩國元首大阪會晤達成的重要共識，雙方牽頭人將於7月30至31日在上海見面，在平等和相互尊重的基礎上舉行第12輪中美高級別磋商。關於你提到的華為等部分中國企業的問題，中方的立場是一貫的、明確的，我們敦促美方真正落實承諾，停止動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法。」至於這次貿易談判改在上海舉行，高峰說「在不同的地點磋商是十分正常的安排，上海具備開展磋商的良好條件。」

從高峰在記者會的答問可以推測，中美仍有嚴重經貿分歧，不易在短期圓滿解決。首先，中美重啓面對面磋商，是美國財長努欽(Steven Mnuchin)於上周三在白宮宣布，但翌日高峰在商務部例行記者會的開場白竟然表示「今天我沒有需要向大家主動通報的信息」，到記者提問時才「被動地」確認中美恢復面對面磋商。再者，上海特別是「外交地位」始終不能與北京相比，現在突然將談判地點改在上海舉行，是談判的表態多過「十分正常的安排」。

與此同時，就中國企業有意繼續購買美國農產品的問題上，卻看到貿易磋商前景的一道曙光。高峰回應提問表示「為滿足國內市場的需求，中國的一些企業有意願自美進口部分農產品，已經向美國的供貨商詢價並將商簽合同。」

雖然他強調「有關採購由企業自主決策…重啓經貿磋商…與貿易採購沒有直接的關係。」但很難相信中國企業沒有北京當局默許，就自主向美國農產品供應商問價，顯然雙方都願意為貿易磋商作出一些讓步(有報道指35家美國企業已向商務部提出要求解禁華為的申請，而商務部回覆說可能幾個星期內辦理好便會有結果)。相信中美重啓面對面貿易磋商，對於港股的影響暫時只是「中性」，反而本港群眾示威活動愈來愈頻密並且愈來愈激烈，更令人憂慮。

上周三(24日)「搏拳實錄」提到，恒指雖然仍未收復10天線和20天線，但EJFQ系統的恒指TrendWatch通道早一日已由下降變成上升，老徐更發現，港交所的資料顯示，8月行使價28400至29400點的認購期權中，最多未平倉合約的是大幅價外的29000點call，而貼價的28600點call，當日成交量竟佔未平倉合約的87%，某程度反映部分資深投資者開始睇好8月恒指。

老徐見獵不由心喜，在夜期買人8月29000點期指call，付出306點期權金，博恒指短期挑戰甚至突破TrendWatch上升通道中軸。有需要指出的是，EJFQ包括反映強勢股買盤的強勢股指數等多個指標，目前仍未有明顯轉強跡象，老徐買入29000點8月call更多的是跟風而為，反正手上持有應該可以穩賺的Short Strangle(見7月24日「搏拳實錄」)，有本錢賭一鋪。

老徐