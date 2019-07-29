港股直擊 即巿股評

金斯瑞(01548)附屬獲臨床試驗款項，股價今早應聲炒上，一度大升12.9%，高見20元，新造19.82元，仍炒高11.8%，成交金額6400萬元。

集團公布，非全資子公司美國傳奇及愛爾蘭傳奇早年與楊森生物科技簽署合作及許可協議，根據相關協議，由於美國臨床試驗的第二個及第三個里程碑事件已經達成，兩家非全資子公司有權就此享有由楊森生物科技，分別支付的3000萬美元及2500萬美元之里程碑付款。

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