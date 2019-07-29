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今日 09:42 港股直擊 即巿股評

【異動股】工行跌1.8% 入股錦州銀行

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工商銀行(01398)、中國信達(01359)及中國長城資產管理入股錦州銀行(00416)，工行今早下跌， 現處盤中低位，新造5.42元，跌1.8%，成交金額1.52億元。

中國信達現無升跌，成交金額136萬元。

近月屢次傳出流動性緊張的錦州銀行，終落實獲工行、中國信達及中國長城資產管理入股。其中工行旗下全資子公司工銀投資斥資不超過30億元人民幣，即約34.7億港元，入股錦州銀行10.82%股權。

錦州銀行續停牌。

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