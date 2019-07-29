港股直擊 即巿股評

美國第二季GDP勝預期，推動美股上周五晚造好。不過港股成交持續低迷，受制100天線(28626點)，市場將聚焦中美新一輪貿易談判和聯儲局議息。

道指反覆高收51點或0.19%；標指及納指同創收市新高，分別攀升0.74%和1.11%。Alphabet業績勝預期，股價收漲9.62%；Twitter業績亮麗，股價升8.92%。

美國第二季GDP按季年率初值增長2.1%，勝預期增長1.8%。總統特朗普在Twitter帖文指出，美國表現不差，再促聯儲局減息，指聯儲局「在我們的頸上纏繞非常笨重的錨」由於幾乎沒有通脹，美國是時候更強。

聯儲局周二及周三將議息，一般預期將減息0.25%，而減息半厘的可能性已經大為下降。市場亦關注聯儲局縮表計劃9月完結後的下一步做法。

本周市場另一焦點為中美高級別官員周二至下周三上海磋商經貿，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)估計兩國下周不會達成重大協議。據報中方批准企業採購美國棉花和豬肉等農產品，並豁免兩成半關稅。

另外，美國進入藍籌業績高峰期，將有170間標準普爾500指數成分股企業發佈相關消息，最備受關注的包括蘋果、通用電氣、Spolify、高通(Qualcomm)、Verizon、福特汽車、埃克森美孚等等。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較港股上周五收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.19元，較本港上周五收市低0.06元；騰訊(00700)ADR收報370.29元，高0.09元；國壽(02628)ADR收報20.45元，低0.05元；中海油(00883)ADR收報13.04元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報4.23元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報5.11元，低0.04元；中移動(00941)ADR收報67.99元，高0.59元；聯通(00762)ADR收報7.83元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.56元，無升跌。

ADR港股比例指數報28341點，較恒指上周五收市低55點。夜市期指收報28367點，較恒指上周五收市低水31點。恒指上周五收報28397點，跌196點或0.7%，全周跌367點或1.3%。

焦點股份

碧桂園服務(06098)：發盈喜，預料截至今年6月底止上半年的股東應佔溢利，將較2018年同期錄得超過50%的增長。去年上半年的股東應佔溢利為4.71億元人民幣。



王朝酒業(00828)：公布達成復牌條件，今早復牌。

錦州銀行(00416)：接到包括中企發展投資(北京)在內的部分股東通知，稱在地方政府和金融監管部門的支持及指導下，其已向工商銀行(01398)旗下工銀投資、中國信達(01359)及中國長城資產管理轉讓其持有的部分該行內資股。

匯賢產業信託(87001)：截至6月底止中期可供分派金額7.25億元人民幣，按年下跌9.83%，每基金單位分派0.1245元人民幣。

置富產業信託(00778)：中期可供分派收益5.055億元，按年增長0.06%，中期每基金單位分派26.13仙。

中信建投証券(06066)：公布半年業績快報，按中國會計準則，中期盈利23.3億元人民幣，按年增長37.61%。

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